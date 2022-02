Vibrez avec Nneka et sa musique authentique et solaire. Cette chanteuse à la fois autrice et compositrice nous propose un voyage musical souvent porté sur les questions politiques et sociales qui l’animent. Rebelle et presque anti-système, elle revient pour nous livrer, dès le 11 février, un nouvel album magistral, produit à son image, de manière indépendante et libre.