Pour cette émission du jeudi 28 septembre , c'est la star de l'humour belge GuiHome qui nous fait l'honneur d'intégrer l'équipe du Grand Cactus pour apparaître dans un sketch imaginé par Jérôme de Warzée. Et pour accompagner l'incontournable David Jeanmotte et la pétillante Livia Dushkoff, l'équipe est ravie d'accueillir la chanteuse, comédienne et coach de The Voice Kids Alice on the roof.