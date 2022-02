Alice on the Roof "en kiff total" lors de son duo avec Kyo sur "Comète"

Kyo jouit, malgré la longue pause carrière, d'une certaine longévité. Il faut dire que Benoît Poher, le chanteur, avait à peine 14 ans lors de la fondation du groupe. "Quand t'es ado tes goûts musicaux sont une grosse partie de ton identité. Flo (NDLR : Florian Dubos, le bassiste) rappelle souvent qu'à la base on s'est mis ensemble pour créer un groupe et faire de la musique ensemble. Nous n'étions pas amis mais nous le sommes devenu" révèle-t-il à ce sujet.

Pour le chanteur la musique qu'il joue avec son groupe comporte une vraie fonction cathartique : "Exprimer mes angoisses, mon mal-être, ce qui fait que dans la vie on passe notre temps à se marrer et à prendre du bon temps malgré les problèmes de notre société (...). Il faut pouvoir expulser les ondes négatives et comme beaucoup d'artistes, on le fait grâce à la musique".

Mais Benoît est loin d'être un artiste qui succombe à la déprime. Il se distingue plutôt par sa bonne humeur et son humour, notamment lors de sa collaboration avec Alice on the Roof sur le titre Comète. La chanteuse belge, fan du groupe, a savouré ce moment : "J'étais en kiffe total en mélangeant ma voix à celle de Ben, c'était juste génial. J'ai rencontré les garçons un peu à Paris et un peu à Bruxelles puisqu'ils font leur album en Belgique. (...) Je n'ai jamais autant rigolé".

Retrouvez Kyo sur scène le 25 février au Cirque Royal à Bruxelles et 2 septembre au Feel Good Festival à Aywaille.