Alice on the Roof dans 69 minutes sans chichis !

Alice est une personnalité à part. Et Marc Pinilla, de Suarez, alors coach sur The Voice, ne s’y trompe pas en décidant de travailler avec elle sur son premier single, Easy come, easy go, qui en 2015, se classe immédiatement au sommet des charts belges. Il sera, pendant 35 semaines, numéro 1 à l’Ultratop ! Alice rêve que le producteur de London Grammar produise son premier album, elle lui envoie ses maquettes et c’est bingo ! Tim Bran accepte et Higher lui vaudra de remporter 3 récompenses dès la première édition des " D6bels Music Awards ".

Depuis, la jeune Alice sème les cailloux sur sa route avec discernement, affirmant des choix originaux qui lui valent succès et reconnaissance. Sur les conseils de Vianney qui signe 3 titres de son album, Madame, elle ose à présent chanter en français et en dévoile davantage sur sa personnalité. Matthew Irons, de Puggy, qui avait lui aussi craqué pour la jeune Hainuyère, a quant à lui composé avec elle la chanson T’as quitté la planète.

Et comme elle ne fait rien comme tout le monde, celle qui avait découvert sa vocation de chanteuse lors d’une année d’échange dans une école du fin fond des Etats-Unis, n’hésite pas non plus à reprendre Le téléphone pleure, de Claude François, en proposant à Arno d’interpréter le rôle de la petite fille !