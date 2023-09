Alice on the Roof, coach dans la nouvelle saison de The Voice Kids : "Un exercice qui me plaît beaucoup"

Alice on the Roof était l’invitée du 8/9 pour le retour tant attendu de The Voice Kids saison 2 ce mardi 19 septembre. Elle évoque son émotion de revenir dans l’émission en tant qua coach et de travailler avec ses jeunes talents.

Huit ans après sa demi-finale dans l’émission The Voice Belgique qui l’a révélée, Alice on the Roof fait son retour en tant que coach sur la scène où tout a démarré pour elle.

"Quand je remets les pieds ici, l’émotion est intacte", s’enthousiasme-t-elle. "J’ai vu beaucoup de choses, c’était un peu le grand huit, c’était des super moments, et c’était parfois beaucoup de stress. Le fait de faire l’émission, ça m’a replongée dans tout ça, mais x1000 parce qu’on a quand même une responsabilité en plus."

Pourtant, quand on lui a proposé d’être coach dans The Voice Kids, elle y est allée à reculons. "J’ai tendance à avoir dans la tête une petite voix rabat-joie qui me dit : tu te prends pour qui ?" explique-t-elle. "J’avais un peu d’appréhension, et puis finalement, au fur et à mesure de l’émission, c’est un exercice qui me plaît beaucoup."