Alice on the Roof, accompagnée de ses talents de The Voice Kids et de la chorale Equinox, offre un moment suspendu lors de la Grande Soirée CAP48

C'est accompagnée de ses dix talents de The Voice Kids, buzzés lors des quatre premières soirées de Blind Auditions, mais aussi de la chorale Equinox de Bruxelles, qu'Alice on the Roof a performé sur scène ce soir.

Romain, Lucile, Anna, Malou, Mathieu, Victoria, Tiliano, Tricia, Eline et Yanis, ainsi que les quatorze membres de la chorale bruxelloise, ont ensemble interprété le célèbre tube " Toi + Moi " du chanteur Grégoire.

Un moment suspendu qui a marqué cette Grande Soirée CAP48.