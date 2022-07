Alice on the Roof : "À The Voice, j’avais le vibrato d’une petite chèvre ! "

Le grand public a découvert Alice on the Roof lors de la saison 3 de The Voice Belgique. Mais c’est bien avant, à l’âge de 8 ans, que la chanteuse montoise participe à son premier concours de chant et le remporte, avec une chanson et une mise en scène qui reflètent déjà le côté un peu perché de la jeune Alice Dutoit.

A The Voice Belgique, Alice n’atteint que les demi-finales mais le télécrochet est pour elle un fameux tremplin qui lui permettra de sortir deux albums avec l’aide de deux des coaches historiques de l’émission : Marc Pinilla et Matthew Irons.

Alice on te Roof préfère tout d’abord chanter en anglais pour donner un côté plus lyrique à sa voix. Mais Vianney la convainc ensuite de se mettre au français en l’aidant à écrire des textes sur le deuxième album Madame.

La voix, c’est comme les nénés. Avec le temps, ça tombe !

Parler de sa voix, c’est révéler une part de son intimité. Mais Alice on the Roof n’est pas pudique et se confie volontiers. Démonstration à l’appui, elle se réjouit de l’évolution de son vibrato "parce qu’à The Voice, j’avais un peu le vibrato d’une petite chèvre" se souvient-elle. Mais Alice confesse aussi qu’aujourd’hui déjà, sa voix manifeste des signes de faiblesse et peine à atteindre certaines notes aiguës.

Mais là où d’autres chanteuses chercheraient la performance à tout prix, Alice préfère privilégier le côté naturel de sa voix, l’authenticité de l’interprétation et le rapport sans fard avec le public.

Un entretien touchant et amusant à découvrir dans le podcast "Il était une voix".