Alice Mary Smith, l’une des premières compositrices britanniques à avoir composé une symphonie

Alice Mary Smith est une compositrice romantique anglaise, l’une des toutes premières compositrices britanniques à avoir composé une symphonie, genre noble réservé jusque-là aux hommes. Il n’existe encore à l’heure actuelle que très peu d’enregistrements de ses œuvres. Elle fut pourtant l’une des compositrices les plus prolifiques de l’histoire de la musique anglaise.

Londonienne, née avec de grandes dispositions pour la musique, elle va dans sa jeunesse suivre des cours avec le compositeur William Sterndale Bennett et dès l’âge de 17 ans, elle publie ses premières mélodies. A 22 ans, elle présente son Premier Quatuor avec piano à la Musical Society of London qui va s’intéresser à ses créations et mettre en valeur plusieurs partitions d’envergure de la compositrice.

Alice Mary Smith est ainsi de plus en plus prise au sérieux, à tel point qu’elle est finalement élue associée professionnelle de la Royal Philharmonic Society, prestigieuse institution qui existe toujours et dont le but initial est de promouvoir les concerts de musique instrumentale à Londres.

Elle rencontre le plein succès mais en 1884, après une période de maladie au cours de laquelle elle s’est rendue à l’étranger pour tenter de se rétablir, elle meurt de la fièvre typhoïde à Londres, à seulement 45 ans.

Vingt ans plus tôt, elle achevait sa première composition orchestrale, la Symphonie en do mineur. Un critique de l’époque écrit après l’avoir entendue : "Parmi les œuvres les plus remarquables, il y avait une symphonie en ut mineur de Mademoiselle Alice Mary Smith et une symphonie en la mineur de M. John Francis Barnett, deux compositions admirables… la symphonie de Mademoiselle Smith en particulier, née de la plume d’une jeune fille, était une preuve saisissante des études sérieuses entreprises par les ferventes de cet art dans notre pays et des résultats excellents qu’elles obtiennent"

C’est une œuvre en quatre mouvements qui se rattache clairement à la tradition de Beethoven et Mendelssohn.