Alice Martin clôt la Semaine de la musique belge sur Classic 21

Pour terminer cette belle semaine consacrée à la musique de chez nous, on découvre Alice Martin, chanteuse, auteure, compositrice et guitariste belge, née à Bruxelles, qui travaille depuis un an à son premier EP, Far End Echoes, prévu pour le mois d’avril.

L’artiste a voyagé aux Etats-Unis, a parcouru la fameuse "Route du Blues" et en est revenue avec un style musical qu’elle a voulu affirmer, en y ajoutant un peu de pop.

Alice Martin s’entoure d’une équipe composée de Mathieu Grillo à la production et Jean Vanesse au mix avec qui les alchimies se créent pour lancer tout l’EP.

Un premier titre, "Blueridge", a vu le jour ce 27 janvier. Ce titre représente ce que la musique lui a apporté dans la vie.

A mi-chemin entre une folk douce et chimérique via ses chœurs et guitares dépouillées d’effets saturés et une pop électrique et solaire, Alice Martin attache beaucoup d’importance à ses textes traitant autour de la quête de l’épanouissement, son émancipation en tant que femme, la désillusion mais aussi l’amour.

Parmi ses influences et coup de cœur belges : Ferre Grignard, artiste anversois décédé en 1982 et Girls in Hawaii.

