Alice in Chains fête les 30 ans de "Dirt"

L’original était arrivé le 29 septembre 1992. Deuxième album studio d’Alice In Chains, il gardait cette âme et ce son underground tout en gagnant en notoriété, devenant même multi disque de platine.

Dirt est le dernier album d’Alice In Chains enregistré avec le line-up fondateur : Jerry Cantrell (guitare et voix), Sean Kinney (batterie), Mike Starr (basse) et Layne Staley (chant).

Walmart proposera une édition anniversaire dans un pressage vinyle alternatif rouge qui peut être réservé ici, alors que le groupe prévoit une variante translucide orange via le site officiel du groupe.

Cette version sera disponible individuellement ou dans le cadre du Super Deluxe Package avec une figurine en résine sculptée de la femme que l’on peut voir sur la pochette, quatre affiches de concerts, un grand poster 24" de l’album et un livre de photos inédites, un CD avec l’audio remasterisé et 5 vinyles 7’’ des singles "Them Bones," "Down In A Hole," "Rooster," "Angry Chair" et "Would ?"

Chaque single sera aussi accompagné de sa video en HD.

Alice In Chains - Dirt - 30th Anniversary Pressing 2LP 12" Vinyl

Disc 1 – Side A

1. Them Bones

2. Dam That River

3. Rain When I Die

Disc 1 – Side B

1. Down in a Hole

2. Sickman

3. Rooster

Disc 2 – Side A

1. Junkhead

2. Dirt

3. God Smack

4. Untitled

Disc 2 – Side B

1. Hate To Feel

2. Angry Chair

3. Would ?