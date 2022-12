Alice Guy : même cette inconnue du 7e art a filmé Noël !

C’est Walt Disney Pictures qui tournera une nouvelle version de Babes in Toyland, réalisée par Jack Donahue et sortie en 1961. Au pays des contes, Tom va épouser Mary, mais le vilain Barnaby souhaite épouser Mary. Il engage Gonzorgo et Roderigo pour noyer Tom et dérober les moutons de Mary… Le coup échoue, Tom et Mary se retrouvent au pays des jouets… Parmi les célèbres chansons et morceaux repris de l’opérette, la " Marche des jouets ".