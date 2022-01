Alice Detry

Alice a 24 ans et vit à Rixensart. Pour elle, The Voice est un rêve de petite fille et c’est pour cela qu’elle a souhaité y participer cette année. Cette jeune enseignante est une collègue de Marie Henrot, candidate de la saison 5 de The Voice Belgique. Grâce à son expérience dans l’aventure, Marie soutient sa nouvelle amie Alice et lui prodigue de précieux conseils pour affronter la scène. Lors des Blind Auditions, Alice a interprété "Jalouse" de Mademoiselle K. Christophe Willem a été convaincu par sa prestation et la candidate a pu intégrer son équipe !