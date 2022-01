Alice de Vleeschouwer, lauréate du prix Laure Nobels, a sorti son premier roman : « Ecchymoses »

La Fondation Laure Nobels rend hommage à cette adolescente de 16 ans assassinée par son petit ami en 2012. Ses parents — Isabelle et Claude — ont alors décidé en 2014 d’aider des jeunes talents littéraires à réaliser le rêve de leur fille Laure : devenir écrivain(e) et publier leur premier roman.

Concrètement, la Fondation finance la publication et la promotion de nouvelles et de romans écrits par de jeunes auteurs belges francophones âgés de 15 à 19 ans (années paires) ou de 20 à 24 ans (années impaires). Chaque année, deux prix sont a priori attribués — tout dépend du nombre et de la qualité des manuscrits reçus : l’un par un jury littéraire, l’autre par des élèves volontaires. Par ces deux prix, la Fondation souhaite ainsi susciter l’écriture et promouvoir la lecture auprès des jeunes publics. En 2021, la Fondation a célébré deux auteures : Clarisse Derruine pour " Décomposition " et Alice de Vleeschouwer pour " Ecchymoses ".

" Ecchymoses " (Ker Editions) parle d’une disparition : Nina ne donne plus de signe de vie. L’un de ses meilleurs amis, Maxence, se rend chez elle et découvre peu à peu son intimité à travers des lettres, des sms, un journal ou des post-it. Petit à petit, il va reconstituer le fil du passé de la jeune femme et de ses relations pour tenter de la retrouver. Mais connait-on vraiment les gens qu’on aime ? Veut-on vraiment tout savoir de l’autre dans ce qu’il a de plus lumineux et de sombre ?