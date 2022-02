Alice Courtois vit à Rixensart et a 24 ans. Elle est en master de presse et informations à l’IHECS. Après avoir vécu l’aventure dans l’équipe de BJ Scott lors de la saison 5 de The Voice où elle avait récolté 3 buzz, elle a décidé de retenter sa chance afin d’aller plus loin cette année. Pour son audition à l’aveugle, elle reprend "Bitter Sweet Simphony" de The Verve et séduit Christophe Willem grâce à sa voix angélique.