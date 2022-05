Alice Cooper & Rob Halford reprennent les Doors

Welcome To My Nightmare est le titre de cette comédie musicale qu’Alice Cooper aimerait voir à l’affiche à Broadway ou dans l’ouest de Londres.

Il a déjà préparé les chansons et tout le contenu, il attend donc juste le feu vert pour la proposer sur scène.

Dans une nouvelle interview à l’occasion du 300e numéro du magazine Classic Rock, Alice Cooper a expliqué que cette idée lui était venue après une question posée par un journaliste. Il lui demandait ce qu’il aimerait encore faire d’inédit d’ici à la fin de sa carrière.

On ne sait pas, par contre, si Alice Cooper prévoit d’y jouer lui-même.

Alice Cooper travaille aussi à ses deux prochains albums simultanément ! Les 29e et 30e éléments de sa discographie sont annoncés, moins d’un an après la sortie du 28e, Detroit Stories. "L’un des deux est totalement écrit et nous allons le finaliser tout bientôt. L’autre est encore plus en projet, mais devrait écrit rapidement aussi."

Alice Cooper a aussi précisé que les deux disques seraient supervisés par le producteur Bob Ezrin. “Ils seront très différents, mais ce sera du Alice Cooper, du pur rock’n’roll. Et je dirais même du hard rock."