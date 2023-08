Alice Cooper : "Il y a des transgenres, mais j’ai peur que ce soit aussi une mode"

Dans une nouvelle interview, Alice Cooper a remis en question "tout ce qui est woke" et s’est dit largement d’accord avec les récentes déclarations controversées de certains de ses pairs musicaux sur la prise en charge des enfants qui se questionnent sur leur identité sexuelle.

En avril dernier, Paul Stanley, de KISS, a qualifié les traitements de réassignation sexuelle pour les enfants de "mode triste et dangereuse". Sa déclaration a été appuyée par Dee Snider, qui a déclaré : "Vous savez quoi ? Il fut un temps où "je me sentais belle" moi aussi. Heureusement que mes parents n’ont pas tiré de conclusions hâtives ! Bien dit, Paul Stanley".

Paul Stanley a ensuite tenté de clarifier sa position, tandis que Dee Snider a rédigé un texte expliquant qu’il a passé sa vie à soutenir le droit de la communauté transgenre à s’identifier comme elle le souhaite.

Dans une nouvelle conversation avec Stereogum, on a demandé à Alice Cooper ce qu’il pensait des commentaires de Paul Stanley et de Dee Snider, ce à quoi il a répondu : "Je comprends qu’il y ait des transgenres, mais j’ai peur que ce soit aussi une mode, et j’ai peur qu’il y ait beaucoup de gens qui prétendent être ceci juste parce qu’ils veulent être cela. Je ne trouve pas cela normal qu’un enfant de 6 ans n’ait aucune idée de ce qu’il est. Il veut juste jouer, et vous l’embrouillez en lui disant : "Oui, tu es un garçon, mais tu pourrais être une fille si tu le voulais". Je pense que c’est très déroutant pour un enfant. C’est même déroutant pour un adolescent".

Il poursuit : "Vous essayez encore de trouver votre identité, et pourtant il y a cette chose qui se passe, qui dit : 'Oui, mais tu peux être ce que tu veux. Tu peux être un chat si tu le veux'. Vous pourriez même vous identifier comme un arbre… Et je me dis : "Allez ! On est dans un roman de Kurt Vonnegut ? On arrive au summum de l’absurdité."

Pour renforcer sa position, il ajoute : "Je dis qu’il faut au moins laisser les gens prendre conscience de leur identité sexuelle avant qu’ils ne commencent à se demander s’ils sont un garçon ou une fille. Souvent, je vois les choses de façon plutôt logique : Si vous avez ces organes génitaux, vous êtes un garçon. Si vous avez ces organes génitaux, vous êtes une fille".

Lorsque le journaliste a tenté de suggérer qu’il était important que les parents écoutent leurs enfants lorsqu’ils parlent d’identité sexuelle, il a répliqué en disant : "Je vois bien quelqu’un en tirer parti. Un garçon peut entrer dans les toilettes d’une femme à n’importe quel moment et dire 'Je me sens femme aujourd’hui' et y passer le meilleur moment de sa vie alors qu’il n’est pas le moins du monde une femme… Il profite juste de cette situation. Eh bien, c’est ce qui va se passer. Quelqu’un va se faire violer, et le gars va dire, 'Eh bien, je me suis senti comme une fille ce jour-là, et puis je me suis senti comme un gars'. Où se situe la limite ?"

L’artiste a également exprimé sa perplexité à l’égard de la culture "woke" en général, en remarquant : "Toute cette histoire de woke… Je ne sais pas comment cela s’organise. Peut-être que vous le savez ? Qui établit les règles ? Y a-t-il un bâtiment quelque part à New York où les gens s’assoient tous les jours et disent : "Bon, nous ne pouvons plus dire "mère" maintenant. Nous devons dire "personne qui accouche"". … Je ne suis pas vieux jeu. Je suis logique".

Le nouvel album d’Alice Cooper, Road, sort ce vendredi (25 août). Le titre de l’album rend hommage à son groupe actuel qui joue sur l’album, ainsi qu’à divers musiciens invités.