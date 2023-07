Alice Cooper et Demi Lovato ont un titre commun, d'après Nita Strauss

Alice Cooper et Demi Lovato ont écrit un titre ensemble, d’après la guitariste Nita Strauss, qui a tourné avec les deux stars.

Elle n’a pas (encore) été invitée à jouer sur le morceau commun, mais elle a confié à l'émission SDR, que les deux grands noms avaient apprécié cette collaboration.

La guitariste était invitée pour la promotion de son album Call of the Void et il lui a été demandé si elle aimerait inviter Demi Lovato et Alice Cooper sur un de ses morceaux. C’est là qu’elle a expliqué : "Alice est présent [sur The Call Of The Void]. Et en fait, Alice et Demi ont déjà écrit une chanson ensemble. Demi a posté des images du studio, je leur en ai parlé à tous les deux, et ils ont dit que ça s'était très bien passé et qu’ils ont adoré travailler l'un avec l'autre. "

"Ils ne m'ont pas encore demandé de jouer dessus... mais après la fin de la tournée de Demi, je sais qu’ils sont allés en studio ensemble et qu’ils ont coécrit une chanson".

Quant à savoir à quoi ressemblera le morceau, elle poursuit : "Je n'ai pas encore écouté le résultat, mais j'ai entendu dire que le concept de la chanson correspondait tout à fait à leurs styles respectifs. J'espère donc qu'on m'appellera".

Depuis la sortie de son premier album rock Holy Fvck l'année dernière, Demi Lovato a continué à collaborer avec d'autres grands noms, comme le guitariste de Guns N' Roses, Slash, qui apparaît sur son nouveau titre " Sorry Not Sorry ", une version rock réimaginée de son tube pop du même nom de 2017.

La chanson devrait apparaître sur son prochain album Revamped, qui contient d'autres versions rock revisitées de ses anciens titres pop. La chanteuse a également exprimé récemment son intérêt pour une collaboration avec Corey Taylor, le leader de Slipknot.

Lors d'une récente conversation pour le podcast Metal Ambassador, elle a déclaré : "Quelqu'un avec qui j'ai toujours voulu travailler est Corey Taylor et, bien sûr, travailler avec des groupes comme Knocked Loose serait génial aussi. "

"C’est sur ma liste de souhaits, mais j'espère que j’obtiendrai des collaborations pour l’album Revamped. Nous sommes encore en train de travailler là-dessus".