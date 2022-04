Alice Cooper écrit sa propre comédie musicale !

Welcome To My Nightmare est le titre de cette comédie musicale qu’Alice Cooper aimerait voir à l’affiche à Broadway ou dans l’ouest de Londres.

Il a déjà préparé les chansons et tout le contenu, il attend donc juste le feu vert pour la proposer sur scène.

Dans une nouvelle interview à l’occasion du 300e numéro du magazine Classic Rock, Alice Cooper a expliqué que cette idée lui était venue après une question posée par un journaliste. Il lui demandait ce qu’il aimerait encore faire d’inédit d’ici à la fin de sa carrière.

"Il a toujours été question de préparer un spectacle pour Broadway ou quelque chose dans le West End", explique-t-il. "Et la pièce est déjà écrite, elle s’appelle Welcome To My Nightmare. On a mis les chansons en ordre, il n’y a plus qu’à emmener le tout sur une grande scène. C’est du pur Alice Cooper. "

On ne sait pas, par contre, si Alice Cooper prévoit d’y jouer lui-même.

Alice Cooper travaille aussi à ses deux prochains albums simultanément ! Les 29e et 30e éléments de sa discographie sont annoncés, moins d’un an après la sortie du 28e, Detroit Stories.