Alice Cooper annonce des rééditions et un prochain album !

L’édition Deluxe Killer propose trois versions studio alternatives de "You Drive Me Nervous", "Under My Wheels" et "Dead Babies". La collection contient également un enregistrement live inédit de la performance du groupe au Mar Y Sol Pop Festival à Porto Rico le 2 avril 1972 – quelques mois avant qu’Alice Cooper n’entre en studio pour réaliser School’s Out.

"C’était super de réécouter Killer après toutes ces années pour écrire ces notes car, comme pour les Beatles et Elvis, c’est gratifiant de réaliser que j’ai fini par 'gaspiller' ma vie pour quelque chose qui, même rétrospectivement, était vraiment génial", écrit l’ancien rédacteur en chef de Creem, Bill Holdship, dans les notes de pochette. "Cinquante ans plus tard, Killer reste un disque de rock’n’roll parfait – parfait !".

En ce qui concerne le coffret Deluxe de School’s Out, la tracklist originale est complétée par les versions singles de "School’s Out" et "Gutter Cat vs. The Jets", ainsi que par deux titres inédits : une version alternative de "Alma Mater" et une première démo de "Elected", qui apparaîtra plus tard sur Billion Dollar Babies en 1973. Un live inédit est également inclus, celui-ci ayant été enregistré lors du concert susmentionné à Miami le 27 mai 1972, quelques semaines avant les sessions de School’s Out.

Les fans du shock-rocker et les collectionneurs de disques seront heureux d’apprendre que les éditions vinyles de chaque réédition reproduiront les mêmes pochettes que celles des disques originaux. Pour Killer, la pochette s’ouvre pour révéler un calendrier détachable de 1972 avec une photo d’Alice Cooper à la potence. La pochette de School’s Out ressemble à un bureau d’écolier en bois, qui s’ouvre pour révéler le disque enveloppé dans une culotte. Le groupe avait d’ailleurs cessé d’inclure les fameux sous-vêtements à ses albums à la suite d’une controverse sur leur inflammabilité (ceux qui se trouvent dans cette réédition ne présentent heureusement aucun risque d’incendie).