Alice Cooper accueille le guitariste Kane Roberts dans son groupe

Alice a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, expliquant qu’ils sont tous deux amis de longue date et que Kane Roberts a toujours été l’un de ses guitaristes favoris. De quoi ajouter " un peu de muscle " à la tournée, plaisante-t-il.

Il précise que la politique du groupe était de favoriser les allers et retours de musiciens, et que son line-up sera maintenant composé de Kane Roberts, Ryan Roxie, et Tommy Henriksen aux guitares.

Alors qu’on l’avait encore vue sur scène aux côtés d’Alice Cooper lors du dernier Graspop Metal Meeting en date, Nita Strauss a annoncé lundi qu’elle quittait le groupe pour se tourner vers d’autres projets.

La guitariste de 35 ans travaillait avec Alice Cooper depuis 2014, en remplacement d’Orianthi, la musicienne australienne qui avait accompagné Michael Jackson. Elle avait rejoint le band pendant la gigantesque tournée avec Mötley Crüe et avait été recommandée à Alice Cooper par l’ancien bassiste et frontman de Winger, Kip Winger.