Alice Cooper abandonné par une société de cosmétiques pour ses commentaires sur les transgenres

Vampyre Cosmetics a annulé sa collaboration prévue avec Alice Cooper après que celui-ci a déclaré à Stereogum qu’il trouvait "absurde" le discours sur les droits des personnes transgenres et qu’il pensait qu’il s’agissait en grande partie d’une "mode".

Dans un communiqué publié sur Instagram, Vampyre a déclaré : "À la lumière des récentes déclarations d’Alice Cooper, nous annulons notre collaboration avec lui. Nous soutenons tous les membres de la communauté LGBTQIA + et pensons que tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé. Toutes les pré-commandes seront remboursées".

Dans l’interview, on a demandé à Alice Cooper ce qu’il pensait des récents commentaires de certains de ses contemporains, en particulier en tant que "quelqu’un qui a joué très tôt avec les attentes en matière de genre".

Il a répondu longuement à cette question en déclarant : "Je comprends qu’il y ait des transgenres, mais j’ai peur que ce soit aussi une mode, et j’ai peur qu’il y ait beaucoup de gens qui prétendent être ceci juste parce qu’ils veulent être cela. Je ne trouve pas cela normal qu’un enfant de 6 ans n’ait aucune idée de ce qu’il est. Il veut juste jouer, et vous l’embrouillez en lui disant : "Oui, tu es un garçon, mais tu pourrais être une fille si tu le voulais". Je pense que c’est très déroutant pour un enfant. C’est même déroutant pour un adolescent".

Il poursuit : "Vous essayez encore de trouver votre identité, et pourtant il y a cette chose qui se passe, qui dit : 'Oui, mais tu peux être ce que tu veux. Tu peux être un chat si tu le veux'. Vous pourriez même vous identifier comme un arbre… Et je me dis : "Allez ! On est dans un roman de Kurt Vonnegut ? On arrive au summum de l’absurdité."

Lorsque le journaliste a tenté de suggérer qu’il était important que les parents écoutent leurs enfants lorsqu’ils parlent d’identité sexuelle, il a répliqué en disant : "Je vois bien quelqu’un en tirer parti. Un garçon peut entrer dans les toilettes d’une femme à n’importe quel moment et dire 'Je me sens femme aujourd’hui' et y passer le meilleur moment de sa vie alors qu’il n’est pas le moins du monde une femme… Il profite juste de cette situation. Eh bien, c’est ce qui va se passer. Quelqu’un va se faire violer, et le gars va dire, 'Eh bien, je me suis senti comme une fille ce jour-là, et puis je me suis senti comme un gars'. Où se situe la limite ?"

Alice Cooper et Vampyre Cosmetics avaient annoncé leur collaboration au début du mois d’août.