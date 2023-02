Alice Cooper à l'honneur dans Classic 21 Metal ce vendredi

75 ans depuis le 4 février, 60 ans de carrière en 2023, 50 ans de sortie pour Billion Dollar Babies, le sixième album de Vincent Furnier, et 50 années de carrière solo sous le nom d’Alice Cooper… tant de raisons de célébrer cet artiste qu’on adore !

Et c’est ce que feront Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart ce vendredi 24 février entre 21 et 22h dans Classic 21 Metal !

Anecdotes, interviews, et surtout musique pour documenter ces six décennies d’activité du parrain du Shock Rock.

L’an dernier, notre animateur et programmateur Cyril Wilfart rencontrait le chanteur pour la sortie de Detroit Stories et il nous expliquait qu’il avait consacré le titre "I Hate You" en hommage à l’un de ses guitaristes original, Glen Buxton. Ce dernier est décédé des suites de complications liées à une pneumonie en 1997 à l’âge de 49 ans. Il faisait partie du Alice Cooper Band depuis ses débuts et est crédité sur des hits comme "School’s Out", "I’m Eighteen" et "Elected".