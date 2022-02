Alice au pays du vrai chocolat, grâce à son Bean-to-Bar

"Bean-to-bar" signifie littéralement "de la fève à la tablette". Il s’agit donc d’une méthode de production artisanale, à travers laquelle on va sélectionner la fève de cacao directement chez le producteur. On s’assure ainsi d’un produit fini plus éthique et qualitatif.

Oubliez tout ce que vous savez du chocolat. Redécouvrez le goût du vrai chocolat.

Alice Voisin adhère entièrement à ce retour aux sources du chocolat. Elle s’est d’ailleurs lancé le défi de sensibiliser les amateurs de chocolat. En 2015, elle a démarré "Bean-to-Bar, Explorateur de chocolats" : un concept d’import-export (homonyme du mouvement susmentionné) qui propose des chocolats éthiques, artisanaux et uniques, dénichés aux quatre coins du monde. "Mon but est d’éduquer les consommateurs, de les éloigner des goûts standardisés et de leur montrer qu’il est tout à fait possible de manger du vrai chocolat," explique-t-elle.

