Alice au pays des merveilles : un conte fou et complétement improvisé

Il était une fois, une jeune fille bien curieuse qui trouvait le monde des adultes fort ennuyeux. Elle s’appelait Alice. Notre histoire commence dans un parc par une belle journée de printemps. Perchée sur une branche d’arbre, Alice écoutait distraitement sa sœur lui raconter l’histoire, ennuyeuse également, de l’Angleterre, son pays natal. Elle aurait tellement préféré écouter un conte de fée ou un roman de cape et d’épée, comme toute petite fille de son âge.

"Mon dieu, que le monde des adultes est rébarbatif et étriqué", dit tout bas Alice à son chat. Alice avait beau critiquer le monde des adultes, en digne petite fille bien élevée de l’époque Victorienne, elle était bien forcée de s’exprimer comme eux, avec des mots compliqués.

Alors que son esprit s’envolait vers le pays tellement plus féérique et extravagant des enfants, elle fut soudain tirée de sa rêverie par la course effrénée d’un lapin blanc. Elle en tomba de sa branche : un lapin blanc, ça n’a rien d’extraordinaire en soi, surtout dans un parc. Mais un lapin blanc en redingote, portant une montre, et qui parle, il y a de quoi tomber sur sa tête !

- "En retard, en retard, j’ai rendez-vous ce soir…" disait le lapin, l’air affolé.

- "Monsieur Lapin ! Où allez-vous ? Attendez-moi !" cria Alice en courant après lui.

- "Mais je n’ai pas le temps de vous attendre, je suis tellement en retard !" répondit le lapin, accélérant encore l’allure jusqu’à un terrier caché dans le tronc d’un immense chêne. Il disparut dedans.

Alice arriva devant le terrier.

- "Oh qu’il fait noir ici… dit-elle, progressant petit à petit vers le fond du terrier. Ah ! je tombe !" En fait Alice ne tomba pas vraiment. Disons plutôt qu’elle effectua une douce descente grâce à sa robe qui se gonfla tel un parachute, lui laissant le temps d’admirer au passage une multitude de meubles et objets qui gravitaient tout autour d’elle, comme si le temps s’était arrêté. Elle atterrit finalement dans un grand hall vide, face à une minuscule porte qui devait faire la taille d’une souris. Elle s’accroupit et tourna la poignée...