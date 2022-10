Alice, 22 ans, première pompière volontaire à la zone de secours de Liège

C’est une première pour la zone de secours de Liège. Depuis janvier, une jeune femme a intégré le service.

Alice Kesenne, c’est son nom, est stagiaire pompière volontaire au poste avancé de Flémalle.

Ce samedi, elle était en formation pratique du côté de Waremme avec d’autres stagiaires, tous masculins ceux-là. La mission : une première intervention avec une lance haute pression. Pour cela, Alice et les autres candidats déroulent les tuyaux, les raccordent à une bouche d’incendie, testent la lance puis il faudra vider, enrouler, ranger. Le tout le plus rapidement possible avec méthode pour être efficace le jour où l’intervention aura lieu.

A 22 ans, Alice Kesenne, étudiante en communication, est en passe de réaliser son rêve : devenir pompière.

"C’est un métier qui m’a toujours plu. Je fais beaucoup de sport. J’ai fait l’école des cadets, maintenant je suis à Liège comme volontaire et prochainement j’entrerai à Bruxelles comme professionnelle". Comme pour les hommes, la motivation est essentielle : " c’est vraiment du don de soi, aider les autres, mettre un peu sa vie privée de côté quand on sait qu’on va partir, on peut être appelé à toute heure du jour et de la nuit".