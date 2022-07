Alibaba va faire de Hong Kong son autre marché principal de cotation

La décision de faire de Hong Kong un autre marché principal de cotation vise à favoriser "une base d’investisseurs plus large et plus diversifiée pour partager la croissance et l’avenir d’Alibaba, notamment en provenance de Chine et d’autres marchés d’Asie", a déclaré mardi le PDG du groupe, Daniel Zhang.

"Hong Kong est également la rampe de lancement de la stratégie de mondialisation d’Alibaba, et nous avons pleinement confiance en l’économie et l’avenir de la Chine", a-t-il ajouté.

Le programme Stock Connect de Hong Kong permet aux entreprises de tirer parti des liquidités de la Chine continentale pour obtenir un financement plus facile et des valorisations plus élevées. Mais pour en bénéficier, elles doivent réaliser la majorité de leurs transactions annuelles à Hong Kong.

Alibaba subit encore le contrecoup du tour de vis de Pékin dans le secteur des technologies, et du ralentissement de l’économie chinoise causé par les restrictions anti-Covid draconiennes. En 2021, son bénéfice net a chuté de 59%.