Alibaba affirme n'avoir aucun lien dans l'enquête liée à Luc Partoune

Alibaba et sa branche logistique Cainiao ont annoncé mardi dans un communiqué qu'ils n'avaient aucun lien avec l'enquête sur l'ex-CEO de Liege Airport Luc Partoune, placé sous mandat d'arrêt vendredi soir pour trafic d'influence, corruption et détournement.

Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a tenu à réagir mardi sur la mise sous mandat d'arrêt de Luc Partoune.

Nous ne tolérons aucune pratique illégale de la part de nos fournisseurs

"Le groupe et notre branche logistique Cainiao Network respectent strictement les lois et réglementations locales sur tous les marchés, y compris en Belgique pour le projet Liege eHub. Nous ne tolérons aucune pratique illégale de la part de nos fournisseurs," a déclaré l'entreprise chinoise dans un communiqué.

Plusieurs chefs d'inculpation

Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre l'ex-CEO de Liege Airport : trafic d'influence, corruption et détournement par une personne exerçant une fonction publique. Une certaine opacité sur les marchés publics, une absence de mise en concurrence, des missions de consultance polémiques et coûteuses, des emplois fictifs, et des notes de frais internes énormes ont été pointés par les analystes de chez Deloitte.

Une autre personne, employée d'une société créée lors de la construction des bâtiments pour Alibaba, avait également été placée sous mandat d'arrêt vendredi soir.