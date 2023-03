Avec ce nouveau projet posthume, Ali Farka Touré réaffirme son statut de légende mondiale ainsi que la figure imposante qu’il est pour le Desert Blues et, plus largement encore, pour la musique africaine. En effet, Ali Farka Touré, c’était et c’est toujours à l’heure actuelle, une voix inimitable, un jeu de guitare hypnotique, un sens de l’humour malicieux, un sourire et une assurance inébranlables, des enregistrements lo-fi granuleux réalisés dans son village natal, mais aussi des collaborations primées aux Grammy Awards. Vieux Farka Touré se souvient "Je me rappelle très bien qu’en 1995, quand il a eu son Grammy Award, il y avait tout le monde. Il y avait tout Tombouctou. Toute la région de Tombouctou est venue le féliciter à son domicile, à Niafunké. Je voyais ce sourire, cette fierté en lui et tu sentais que c’était un combattant. Rien qu’en le voyant tu savais qu’il était vraiment fier de lui du combat qu’il a mené pendant toute sa carrière, pendant toute sa vie jusqu’à maintenant".

Avec déjà plusieurs milliers de lectures au compteur pour Voyageur, Ali Farka Touré transcende à nouveau les lois du marché, les modes et les genres. On peut confirmer que sa musique est toujours vitale, pertinente et surtout intemporelle. À ce sujet, Vieux Farka Touré explique "En réalité, je ne saurais expliquer ce côté intemporel que dégagent les morceaux d’Ali Farka Touré puisque c’était quelqu’un de très spirituel. C’était quelqu’un de vraiment unique en son genre et qui avait sa propre manière de faire. Du coup, je pense surtout que c’est quelqu’un de mythique, de spécial à sa façon. C’est donc de là que vient la force de sa musique. Moi je dirais qu’Ali Farka, c’était Ali Farka."

C’est enthousiaste et plein d’admiration que Vieux Farka Touré se réjouit de la sortie de Voyageur. Lui aussi musicien et chanteur, il revient avec gratitude sur l’influence globale que son père a eue sur lui en tant que personne, mais également en tant qu’artiste. "C’est grâce à lui que je suis né, c’est grâce à lui que je suis musicien et c’est grâce à lui que j’ai autant de courage. C’est grâce à lui que j’ai autant de force pour pouvoir faire cette musique qui, aujourd’hui, est super difficile. Quand tu le connais vraiment, tu vois cette bonté qui est en lui. Nous, on a grandi avec ça. C’est-à-dire, il était bien, jovial, il était l’ami de tout le monde. Il était l’ami des enfants. Il était unique. On ne pouvait jamais le comprendre ni le connaître entièrement. Tu te dis "aujourd’hui, je sais qui il est". Le lendemain, il te fait voir une autre face de sa personnalité que tu ne comprends pas du tout. Il n’y a donc pas qu’une influence musicale. La musique, c’est autre chose. La musique, c’est en dehors de tout ça. Mais sa personne, en réalité, sa personnalité, c’est surtout ça pour moi qui est intéressant. La musique pour sûr. Tout ce que je fais aujourd’hui, c’est sur cette base musicale de la famille."

Si cette sortie posthume n’était pas la première, elle risque de ne pas être la dernière non plus. Le fils d’Ali Farka Touré confie : "Je pense que ça ne va pas s’arrêter ici. Il y a d’autres trucs derrière qui pourront surgir d’un moment à un autre, c’est sûr. Pour l’instant, c’est ce qui est sorti. Le reste est à venir. C’est quelqu’un qui a beaucoup fait et, je pense, qui a beaucoup légué et beaucoup laissé dans ce monde. Il continue et va continuer à faire plaisir à ses fans. Il va toujours continuer à faire plaisir au monde entier, à éduquer le monde et à nous réunir. C’était son côté fort de pouvoir réunir les uns et les autres et surtout d’éduquer les gens. Je suis sûr qu’il y a d’autres titres qui vont venir. Je ne sais pas vous dire quand, mais ce qui est sûr, il y a encore beaucoup dans la poche."