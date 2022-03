Ali & Ava : accords et désaccords

Découverte en 2013 avec Le Géant égoïste, un premier film salué à de nombreuses reprises, Clio Barnard revient une fois encore à Bradford, une ville où elle aime situer ses histoires. C’est au milieu de la grisaille ambiante, météorologique, économique et sociale que la réalisatrice anglaise fait éclore et briller cette belle histoire d’amour pour le moins improbable.

A première vue, difficile en effet, de faire plus dissemblable qu’Ali et Ava. À cela on peut ajouter d’incroyables résistances auxquelles ils devront faire face, celles de leur famille respective qui voient d’un mauvais œil cette amitié (et bientôt cet amour), tout autant que les leurs. Avec sa femme, Ali ne se résout pas à tourner la page, quand Ava ne s’estime pas digne d’être aimée et d’avoir droit au bonheur. Mais leur empathie naturelle, leur humour et les épreuves qu’ils ont traversées ne pouvaient que les rapprocher et vaincre tous les obstacles… jusqu’à réduire leurs divergences musicales !

Avec sensibilité, simplicité et une infinie tendresse pour tous ses personnages, Clio Barnard nous entraîne dans cette histoire foncièrement optimiste, combinant avec succès drame social et comédie romantique et qui doit beaucoup à ses deux principaux acteurs : Adeel Akhtar et Claire Rushbrook absolument formidables.

Ne vous privez pas de cette irrésistible histoire d’amour !