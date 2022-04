Algues, insectes, viande in vitro : ces nouveaux aliments pour réduire de 80% l’impact environnemental de nos assiettes

Publiée dans Nature Food, la recherche s’est concentrée sur le profil nutritionnel de certains de produits comme les algues ou la viande in vitro en se focalisant sur l’utilisation de l’eau, des terres et des émissions potentielles de carbone. L’étude en arrive à la conclusion que ces alternatives alimentaires représentent des solutions efficaces et complémentaires aux régimes végétariens ou végétaliens pour réduire notre empreinte carbone alimentaire.

"Avec des réductions significatives des aliments d’origine animale et des substitutions par des aliments nouveaux ou futurs et des alternatives protéiques à base de plantes, vous pouvez avoir des réductions significatives des impacts environnementaux en termes de potentiel de réchauffement climatique, tout en respectant les contraintes de nutrition et de consommation réalisable", notent les auteurs de l’étude.

Fromage végétal, algues, insectes… L’offre d’aliments durables élaborée en laboratoire se développe à vitesse grand V. L’Europe prévoit d’ailleurs de faire la promotion des algues marines (type wakamé, nori, spiruline), à la fois nutritionnelles et écologiques, en les référençant sur une plateforme digitale.