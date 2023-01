Algues brunes : des armes puissantes (mais méconnues) contre le réchauffement climatique.

Si l'on comptabilise ce taux de sécrétion à l'année, cela signifie que les algues brunes transforment chaque année environ 0,55 gigatonne de CO2 en glucides. "Le fucoïdane représente environ la moitié des excrétions de cette espèce d'algue brune", précise dans un communiqué Hagen Buck-Wiese, chercheur à l'Institut Max Planck et co-auteur de l'étude.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'Allemagne en 2020 s'élevaient à 0,74 gigatonne de dioxyde de carbone.

Publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), l'étude précise également que l'algue brune fucus présente l'avantage de pouvoir séquestrer le CO2 atmosphérique, sans que cela interfère avec sa croissance.

"Cela fait des algues brunes des auxiliaires particulièrement efficaces pour éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère sur le long terme : pendant des centaines ou des milliers d'années", avancent les chercheurs. Ces derniers envisagent d'étudier d'autres espèces d'algues brunes dans d'autres lieux, dans l'optique "d'exploiter davantage le grand potentiel des algues brunes pour la protection du climat".