Algorithmes et fortes personnalités : les clés de l’insolente réussite de l’Union saint-gilloise

"Personne dans le stade ne l’aurait cru. Personne, personne, personne ! Il y avait plus de chance de gagner à l’EuroMillions que de croire ça." A l’instar de Philippe Canion, habitué du parc Duden depuis sa plus tendre enfance dans les années '70, aucun supporter de l’Union n’aurait pu imaginer il y a seulement cinq ans que l’Union en serait là aujourd’hui.

►►► Cet article est issu de la série de podcasts Union 22 qui vous raconte et décortique la folle saison des Jaune et Bleu.

Dans la foulée du rachat du club en mai 2018, la nouvelle direction se fixe pour objectifs la montée en D1A dans les trois ans et une qualification pour la coupe d’Europe dans les cinq ans. Quatre ans plus tard, force est de constater que l’Union a brûlé les étapes, en s’adjugeant d’ores et déjà la phase classique, et par conséquent une place européenne pour la saison prochaine.