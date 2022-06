Algérie : le frère de l'ex-président Bouteflika condamné à huit ans de prison

Said Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans d'autres affaires, a été condamné lundi à huit ans de prison ferme pour des faits de corruption, selon les médias.

Son co-accusé, l'ancien patron des patrons Ali Haddad, également condamné dans plusieurs affaires, a été sanctionné de 4 ans de prison ferme. Les deux hommes doivent aussi verser des amendes au Trésor public.

Le parquet avec requis 10 ans ferme contre Said Bouteflika, 64 ans, et Ali Haddad 57 ans, qui ont comparu devant le tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour "trafic d'influence", "abus de fonction", "blanchiment d'argent" et "non déclaration des biens".