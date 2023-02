Algérie : le frère de l’ex-président Bouteflika condamné à 12 ans de prison

Le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a également condamné à 10 ans de prison ferme trois ex-magnats, les frères Kounifef, membres d’une famille très liée à Said Bouteflika. Reda, Noah-Tarek et Abdelkader-Karim Kouninef avaient déjà été condamnés respectivement à 16, 15 et 12 ans de prison dans un autre procès pour "trafic d’influence", et "blanchiment d’argent".

En juin 2022, Said Bouteflika avait été condamné à huit ans de prison pour des faits de corruption. En Algérie, les peines de prison ne sont pas cumulables. C’est la peine la plus lourde qui est purgée.

Après la chute de Bouteflika, le 2 avril 2019, sous la pression du mouvement de protestation du Hirak et de l’armée, la justice a lancé une série d’enquêtes sur des affaires impliquant des membres de son entourage.