Algérie : le bilan des incendies dans plusieurs villes monte à 26 morts

Vingt-six personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord de l’Algérie, a annoncé mercredi soir le ministre algérien de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, donnant un nouveau bilan de ces incendies.

"Vingt-six personnes sont mortes : deux à Sétif (est) et 24 à El Tarf (est)", près de la frontière avec la Tunisie, a annoncé M. Beldjoud lors du journal télévisé de 20h00 (19h00 GMT).

Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires mais aucun nouveau chiffre n’a été donné sur le nombre de blessés.

Un précédent bilan de la protection civile faisait état de quatre personnes brûlées à divers degrés et 41 autres souffrant de difficultés respiratoires à Souk Ahras, autre ville frontalière de la Tunisie. Des images impressionnantes montrent des habitants de cette ville fuyant leurs maisons face aux flammes.

Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leurs maisons à Souk Ahras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies. "Trente-neuf incendies dans 14 wilayas (préfectures) sont en cours", a indiqué la protection civile en précisant que la wilaya d’El Tarf enregistre le plus grand nombre d’incendies avec 16 feux dont un bon nombre toujours en cours.