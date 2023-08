Le Tassili, vaste plateau de plus de 70.000 km², abrite aussi "l’un des plus importants ensemble d’art rupestre préhistorique du monde avec plus de 15.000 dessins et gravures", explique l’Unesco sur son site. Ces peintures permettent de suivre depuis 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne "les changements du climat, les migrations de la faune et l’évolution de la vie humaine aux confins du Sahara", souligne l’Unesco.

En 2021, lors de l’épidémie de Covid-19 qui a lourdement pesé sur l’industrie touristique mondiale, les autorités algériennes ont décidé de promouvoir le tourisme saharien en permettant aux étrangers d’avoir leur visa à l’aéroport d’arrivée dans le sud du pays et en ouvrant une ligne directe Paris-Djanet.

En 2022, plus de 2900 étrangers de 35 nationalités différentes, en majorité des Occidentaux, ont séjourné à Djanet contre 1200 la première année où l’Algérie a facilité l’obtention de visas. A ces visiteurs, l’an passé, il faut ajouter 17.000 Algériens, qui ont succombé au charme de cette localité du désert.