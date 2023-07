Algérie : au moins 34 morts dans de violents incendies, selon un nouveau bilan

Au moins 34 personnes, dont dix militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est de l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi et toujours en cours, selon un nouveau bilan publié par le ministère de l'Intérieur lundi soir.

Un précédent bilan faisait état de 15 morts et 26 blessés suite aux incendies qui ont touché une quinzaine de wilayas (préfectures) du nord-est du pays.

Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils étaient évacués de Beni Ksila, dans la préfecture de Béjaïa (est), accompagnés d'habitants de hameaux limitrophes, a indiqué pour sa part le ministère de la Défense.

Ces feux, attisés par des vents très forts, ont atteint des zones d’habitations dans ces trois préfectures où 1.500 personnes, menacées par les flammes, ont été évacuées, selon le ministère.

L’Algérie fait face à une canicule intense dans une partie de ces régions, avec des pics de températures à 48 degrés attendus lundi, qui contribuent à assécher la végétation, rendue ainsi plus vulnérable aux départs de feux.

De l’autre côté de la frontière avec la Tunisie, dans la zone de Tabarka, dans le nord-ouest, de graves incendies ont démarré lundi, rendant nécessaire l’évacuation de zones habitées, selon des médias locaux.

Au total, 7.500 agents et 350 camions ont été déployés pour lutter contre les feux qui ont ravagé des forêts, des maquis et des champs, selon le communiqué ministériel.

Si la plupart des feux ont été maîtrisés, des "opérations d’extinction se poursuivent dans six wilayas : Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel et Skikda, avec la mobilisation de 13 colonnes mobiles et 3.050 agents, appuyés lundi matin par 12 colonnes mobiles et 1.200 agents supplémentaires", selon le ministère.