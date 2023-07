Alger convoque les représentants diplomatiques danois et suédois

L’Algérie a annoncé lundi avoir convoqué les représentants diplomatiques du Danemark et de la Suède afin de protester contre des profanations récentes du Coran à Copenhague et Stockholm.

"Suite à la récurrence des incidents d’autodafé et de profanation du Saint Coran à Copenhague et à Stockholm, le ministère des Affaires étrangères a convoqué, lundi, l’ambassadrice du Danemark et le chargé d’affaires à l’ambassade de Suède en Algérie, afin de leur faire part de la protestation officielle de l’Algérie", a précisé un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Alger a aussi fait part de "sa ferme condamnation de ces actes immoraux et inciviques qui visent tout ce qui est sacré pour les musulmans partout dans le monde", selon le communiqué.

Le communiqué souligne qu’il a été "porté à la connaissance des diplomates que de tels actes de par leur nature effroyable et abjecte, ne relèvent nullement de la liberté d’expression, comme le prétendent à tort ceux qui les défendent, les prônent et en tirent profit".