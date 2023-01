Algama va investir 13 millions dans la transformation de microalgues à Grâce-Hollogne

La société française Algama vient de lever 13 millions d’euros avec l’aide de Noshaq afin de construire une bioraffinerie à Grâce-Hollogne. L’entreprise est spécialisée dans les ingrédients alimentaires à base de microalgues, ingrédients pouvant par exemple remplacer les œufs.

La somme nécessaire a pu être réunie grâce à l’entrée dans le capital de la société d’investisseurs comme Noshaq, Newtree Impact et Beyond Impact, ainsi que d’importants groupes de l’industrie alimentaire comme Grupo Bimbo et Thai Union Group.

La société entend ainsi se positionner comme un acteur clé de la transition de l’industrie alimentaire vers l’utilisation de nouvelles protéines et ainsi répondre aux difficultés rencontrées sur un marché des matières premières protéiques en tension depuis plusieurs années, notamment celui des œufs.

Le produit phare d’Algama est en effet une gamme d’ingrédients industriels pouvant remplacer les œufs dans de nombreuses applications industrielles, notamment en boulangerie et pâtisserie, ingrédients produits à partir de microalgues. Un processus qui permet donc de remplacer des protéines animales par des protéines végétales.

Algama s’implantera dans un hall de 2500 m² sur un site industriel de 10.000 m² à Grâce-Hollogne. Une trentaine de nouveaux emplois y seront créés au cours de six prochains mois et d’autres devraient suivre.