Alfred Schreuder, proche d’un départ de Bruges et d’un retour à l’Ajax ?

Et si la (courte) aventure d’Alfred Schreuder à Bruges arrivait déjà à son terme ? Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le tacticien néerlandais pourrait être tenté à l’idée de rentrer au pays.

Très proche de Manchester United, Erik ten Hag pourrait quitter la capitale hollandaise après cinq ans de bons et loyaux services et l’actuel entraîneur du Club serait une piste plus que sérieuse pour prendre sa succession.

Ancien entraîneur adjoint de l’Ajax entre 2018 et 2019, le coach de 49 ans ne verrait pas d’un mauvais œil un retour dans le club amstellodamois, lui qui ne se sentirait pas encore apprécié dans la Venise du Nord malgré le récent 24 sur 24 en championnat. Grâce à cette belle série, les coéquipiers de Simon Mignolet ont d'ailleurs considérablement réduit l’écart avec le leader unioniste et entameront les playoffs avec trois petits points de retard. Cependant, toujours selon nos confrères néerlandophones, un éventuel titre ne changerait pas la donne concernant l'avenir du T1 brugeois.

Sous contrat à durée indéterminée, Schreuder attendrait que les Ajacides fassent un petit effort financier pour concrétiser son comeback.