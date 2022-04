Alexis Saelemaekers, le couteau suisse qui perd pied

En Italie, la presse ne parle pas d’un départ de Salamandra mais tire quelque peu la sonnette d’alarme. Sur le côté droit, l'AC Milan devrait laisser partir Samu Castillejo, qui ne rentre plus dans les plans de la direction. Cette dernière, composée notamment d’un certain Paolo Maldini, souhaiterait réfléchir quant à l’activation de l’option d’achat de Junior Messias. Si le Brésilien n’est pas conservé, le Belge pourrait recevoir plus de temps de jeu.

Cependant, les dirigeants milanais ont déjà ciblé quelques joueurs pour se renforcer sur le côté droit : Noa Lang (FC Bruges), Domenico Berardi (Sassuolo) ou encore Marco Asensio (Real Madrid), qui d’après Antonio Vitello intéresserait également les Rossoneri. Mercato estival ou pas, Alexis Saelemaekers peut toujours regagner la confiance de Stefano Pioli lors des sept derniers matchs de Serie A.