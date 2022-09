Alexis De Sart, prêté au RWDM : "jouer pour être champion, c’est plus intéressant pour moi que jouer pour ne pas descendre"

Barré et sans futur à l’Antwerp avec l’arrivée de Marc van Bommel sur le banc de coach, Alexis De Sart a été prêté par l’Antwerp au RWDM pour une saison. De quoi relancer la carrière du milieu de terrain.

"Les discussions avec le RWDM se sont intensifiées deux trois jours avant la fin du mercato puis les choses se sont accélérées. Il y avait quelques détails à régler, mais tout a été finalisé à temps, donc c'est tant mieux" a déclaré Alexis De Sart lors de sa présentation.

Le milieu de terrain voulait rejouer, quitte à descendre d’un échelon. Ce qui ne lui pose pas de souci : "Le projet global, c’est ce qui m’a motivé. Cette saison est importante, mais le futur du club et du Président, c’est positif. Tout est là pour faire une belle saison. Et jouer pour être champion, c’est plus intéressant pour moi que jouer pour ne pas descendre. Mais c’est sûr que j’ai réfléchi. Est-ce que je descends en Challenger Pro League ? C’est un risque que je veux prendre pour ma carrière, mais on va tout faire pour que la saison se termine sur une bonne note."

Barré à l’Antwerp, Alexis De Sart pourra donc amener son expérience et montrer son statut de leader. Sans pour autant se prendre pour une vedette avec son vécu en D1A : "Ce n’est pas mon caractère d’être une vedette et je ne veux pas cette étiquette-là. Leader, par contre j’ai toujours montré ça sur le terrain. Je parle beaucoup de par ma position. Je suis un joueur qui est là pour aider l’équipe. Et je l’ai toujours fait, comme à Saint-Trond et à l’Antwerp. Et je vais essayer de le faire ici aussi."

Reste à savoir quand il pourra prendre du temps de jeu. Sans doute ce week-end, même si Alexis n’est pas encore à 100% : "J’ai fait la préparation avec l’équipe première puis la réserve de l’Antwerp. Il n’y a cependant qu’en jouant qu’on prend du rythme. Mais il faudra voir si je peux tenir 90 minutes, mais je suis prêt à aider l’équipe."

Ça tombe bien, le RWDM se déplace ce dimanche à Deinze. Et avec une seule victoire en quatre matches, l’apport d’Alexis De Sart pourrait bien être bénéfique.