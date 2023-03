ALEXiE dévoile son nouvel album en live dans Bruxelles Matin

Elle est jeune, bourrée de talents et sa voix est douce et légère comme une petite brise du Sud. Elle, c’est ALEXiE, chanteuse et autrice bruxelloise.

Un single annonciateur d’un nouvel album

Il y a quelques temps, ALEXiE avait contacté Julie VanH pour lui faire écouter un extrait de son album à paraître au mois d’avril. Le morceau en question s'intitule“L’âmimaginaire”. Tout est dit dans le titre ou presque. Une âme imaginaire, un ami fantasmé, incarné par un artiste qu’ALEXiE n’a jamais vu, jamais rencontré en vrai. Lui, c’est Victor Marichal qu’ALEXiE a découvert ce chanteur via un certain André Manoukian. Ensemble, ils ont enregistré ce titre à distance. Un texte sur la solitude, le manque d’amour, le manque d’âme sœur, le fantasme aussi. Un néologisme qui traduit une situation délicate.

Je pars, j’arrive

C’est un album qui a été écrit pendant une séparation avec tous les doutes que ça engendre. ALEXiE s’inspire ainsi de sa vie pour vous transmettre ses émotions, ses histoires, ses états d’âme, en chanson. Il est question de 12 textes aux interprétations multiples.

C’est le reflet d’une année de grosse crise de la trentaine avec toutes les réflexions que ça engendre.

Un album égocentré mais qui résonne dans les oreilles de toutes et tous car les textes nous parlent, nous sont familiers et les mélodies nous font valser entre un paquet d’émotions plus fortes les unes que les autres.

L'album "Je pars, j'arrive" fêtera sa sortie le 7 avril dans la salle "Le Boudoir" de la Tricoterie.