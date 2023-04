Alexia, Bruxelloise, cultive sa terre promise en Jordanie !

Alexia est tombée amoureuse de la Jordanie au cours de sa première année dans le pays, attirée par la beauté de ses paysages et sites, son histoire riche, la gentillesse et la générosité de ses habitants. Pour elle, la différence fondamentale entre la Jordanie et la Belgique est que la société jordanienne est centrée sur la communauté plutôt que sur l’individu, ce qui entraîne un lien social plus fort et un sentiment de sécurité accru. Il y a peu de criminalité et les gens sont plus disposés à s’entraider. La vie en Jordanie est moins compliquée et permet plus de moments spontanés.