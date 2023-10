Alexia Bertrand (Open Vld) : "Les banques ont bien performé, ce n'est pas anormal de les voir maintenant participer au budget"

Au terme d’une réunion marathon, le gouvernement fédéral est parvenu lundi soir à un accord sur le budget 2024. Ce budget repose sur un effort d’1,2 milliard d’euros auquel s’ajoute la couverture de nouvelles politiques pour 500 millions d’euros.

Alexia Bertrand, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la mer du Nord, est notre invitée ce mardi matin pour commenter ce budget.

Parmi les recettes nouvelles figure une taxe bancaire couplée à davantage de stimulation de la concurrence (censée rapporter 150 millions d’euros). Pour Alexia Bertrand, il n’y a pas trop de craintes que les banques répercutent ces mesures sur les consommateurs : "Nous avons pris toute une série de mesures pour augmenter le taux sur les carnets d’épargne, on continue à le faire. Un protocole sera signé avec les banques pour qu’il y ait plus de transparence, plus de concurrence, pour que les consommateurs soient mieux informés, et cela porte ses fruits. Tout récemment, une grande banque a relevé ses taux."

Au chapitre des "divers", le "kern" a décidé de revoir à la hausse de 220 millions d’euros le dividende versé par le bancassureur public Belfius, et la secrétaire d’État défend cette mesure : "On l’a vu ces derniers mois, les banques ont bien performé, et ce même s’il y a une hausse des taux d’intérêt. Ce n’est donc pas anormal de voir des secteurs qui engrangent des bénéfices participer. Notre volonté était d’épargner les citoyens. Comme libérale, une nouvelle taxe ne fait jamais plaisir. Mais dans la Vivaldi, nous avons une règle simple : quand on fait un budget, on va toujours chercher de manière équilibrée comment trouver l’argent. Une partie, un tiers en recette, un tiers en diminution de dépense, et un tiers dans ce que l’on appelle les divers".

Pour Alexia Bertrand, "les banques ont engrangé des profits ces derniers mois", et pour elle, il est juste qu’elles contribuent au financement de l’État. Elle déclare : "Cela me semble raisonnable. Nous mesurerons l’impact de cette mesure au fur et à mesure."

Les socialistes et, dans une certaine mesure, les écologistes d’un côté, et les libéraux de l’autre, ne parvenaient pas à s’entendre sur une extension du régime des flexijobs réclamée à droite. Un compromis a finalement été trouvé. En ce qui concerne les flexijobs, l’accord entre les sept partis de la Vivaldi prévoit l’extension du régime à douze nouveaux secteurs (passant de 10 à 22), notamment la garde d’enfants, l’enseignement, l’alimentation, le secteur automobile, le sport et la culture (dans le public), l’agriculture, le secteur de l’événementiel, et l’immobilier. Cela s’ajoute aux flexijobs déjà existants (Horeca, boulangers, bouchers, supermarchés, coiffeurs, sports…).

Selon elle, "on ne va pas fragiliser les travailleurs. Le statut des flexijobistes sera amélioré, notamment par une augmentation du salaire, et la cotisation patronale augmentée de 25 à 28%. Nous avons défini un cadre et un seuil, il y aura une limite maximale. Pour les personnes qui travaillent au minimum à 4/5e ou des pensionnés, ces nouvelles mesures sont formidables". La secrétaire d’État rappelle également que plus de 120.000 personnes ont déjà eu recours au régime des flexijobs et se réjouit de l’extension du dispositif.