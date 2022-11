Alexandrie tente de résister à la montée inexorable de la mer.

Le changement climatique en Méditerranée sera l'un des plus radicaux au monde car ses eaux profondes vont se réchauffer plus que tous les océans, prévient le Giec. Dans le meilleur des cas, si la Méditerranée ne monte que de 50 centimètres, comme l'estiment d'autres études égyptiennes et de l'ONU, "30% d'Alexandrie seront inondés, 1,5 million de personnes ou plus seront déplacées, 195.000 emplois détruits et les pertes en terres et en construction atteindront 30.000 milliards de dollars".

La catastrophe aura des répercussions sur les 104 millions d'Egyptiens car "outre son histoire et ses vestiges du passé, Alexandrie abrite aussi le plus grand port du pays", cœur névralgique de l'économique égyptienne, rappelle M. Abdelqader. Alexandrie a gagné quasiment deux millions d'habitants ces dix dernières années.

Mais dans le pays, étranglé par inflations et dévaluations, l'investissement dans les infrastructures publiques n'a pas suivi.

Le gouverneur de la ville Mohammed al-Chérif expliquait ainsi récemment que "le drainage des routes a été construit pour absorber un million de mètres cubes de précipitations mais aujourd'hui, il en tombe parfois 18 en une seule journée".

Sans compter les événements météorologiques extrêmes (hausses de températures, précipitations rares, épisodes neigeux inédits) auxquels les Alexandrins sont confrontés. "On n'a jamais vu une telle chaleur à Alexandrie fin octobre", 26 degrés, soit 5 de plus que la normale saisonnière alors que la pluie se fait attendre, s'exclame Mohammed Omar, 36 ans.

Aujourd'hui, la ville, qui garde de son âge d'or cosmopolite du début du XXe siècle cafés Art Déco et immeubles haussmanniens, ne peut pas faire face.