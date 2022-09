Alexandrie : Futurs Antérieurs , quand l'art contemporain commente le passé

Alexandrie, la ville, le port, le phare

Une salle entière est consacrée au rapport d'Alexandrie, un des plus importants ports de l'antiquité, avec l'eau. Le phare, détruit en 1303, est représenté par une imposante maquette, tout comme deux citernes (la ville en compte une centaine) et un plan du réseau de distribution de l'eau. Une démonstration du savoir-faire et des découvertes scientifiques (le piston, l'engrenage) du 3e siècle av. J.C. que nous utilisons encore aujourd'hui.

Dans le même espace, l'installation Water-Arm Series de l'artiste palestinienne Jumana Manna, faite de tuyaux détachés et abandonnés, évoque le délabrement des infrastructures qui menace Alexandrie d'inondations et aussi l'obsolescence et l'improvisation dans un contexte d'occupation coloniale.