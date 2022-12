Alexandre Tharaud nous parle de son rapport aux réseaux sociaux

L’opération Viva for Life commencera ce samedi 17 décembre et ce, pour une semaine. Vous avez jusqu’au 23 décembre pour être généreux et aider les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique. Dans sa chronique #classique, Valentine Jongen a reçu Alexandre Tharaud pour parler de son rapport au réseaux sociaux. Le pianiste français se mobilise avec Musiq3 dans un concert au profit de Viva for Life le 21 décembre à 20h15 à Flagey.

On rappelle d’ailleurs qu’une des façons de soutenir l’opération Viva for Life, c'est à travers l'émission Choix Multiples. En échange d’un don, vous pourrez demander à passer le morceau que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez également venir assister mercredi 21 décembre à 20h15 au concert d’Alexandre Tharaud à Flagey au profit de Viva for Life.

Alexandre Tharaud a créé sur son compte Instagram des "leçons de piano" pas comme les autres. En 2015, il lance une série photographique intitulée "Les leçons de piano" sur ses réseaux sociaux. En sept ans, ce sont plus de 400 photos qu'il cumule.

Il y a quelques jours, Alexandre Tharaud était de passage à Bruxelles et Valentine Jongen lui a tendu son micro au détour d’un couloir pour lui demander, justement de nous expliquer ses "Leçons de piano", ses photographies sur lesquelles il met en scène des choses de la vie sur un clavier. Certaines fois, ce sont des mains, des petits objets, des choses décoratives.