Alexandre Tharaud fait son cinéma

Un album intitulé tout simplement Cinéma où le pianiste interprète des mélodies de son choix sorties tout droit du grand écran et où l’on reconnaîtra la patte des compositeurs les plus célèbres du grand écran que ce soient les Français tels Michel Legrand ou Vladimir Cosma et même Jean Wiener, ou encore l’international avec John Williams ou Nino Rota. C’est sa manière de rendre hommage au cinéma qu’il affectionne et à tous les compositeurs qui l’entourent. Toute l’émotion des plus belles musiques de films dans un double album avec les participations de quelques invités triés sur le volet, et l’accompagnement du célèbre Orchestre de l’académie Nationale Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Antonio Pappano.

Un monde sonore bouleversant avec ou sans image qu’on prend plaisir à écouter pour se détendre et où Alexandre Tharaud nous confie ses madeleines de Proust en bandes-son. Ce disque est également l’occasion pour le pianiste éclectique de revenir sur l’importance de la musique dans un film.

D’ailleurs, au cours de sa jeunesse, il accompagne des films muets en direct dans les salles obscures : "C’est une grande école, c’est comme le café-théâtre pour un acteur. J’aimais créer du rire ou de la tristesse dans la salle". Et cette passion pour le cinéma ne l’abandonnera plus car plus tard, il interprétera son propre rôle dans le film Amour de Michael Haneke.