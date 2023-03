Alexandre Malanda, le capitaine du Pôle Élites de l’ACFF qui rêve du Real Madrid

Depuis le mois d’août 2022, l’Association des Clubs Francophones de Football a lancé son Pôle Élites. Objectif : servir de tremplin pour des jeunes joueurs et leur permettre de rejoindre un club professionnel. Une vingtaine de jeunes Wallons et Bruxellois en font partie. Alexandre Malanda a 15 ans et porte depuis cet hiver le brassard de capitaine de l’équipe du Pôle Élites.

C’est sur les terrains de l’académie du Standard de Liège qu’Alexandre Malanda s’entraîne presque quotidiennement depuis plusieurs mois. Du dimanche soir au samedi midi, le programme de sept entraînements et un match par semaine met les corps des joueurs à rude épreuve. Une intensité nécessaire pour progresser. "Depuis que je suis arrivé, j’ai senti une évolution mentale et physique chez moi, explique Alexandre. Je me sens meilleur et plus à l’aise sur le terrain qu’avant."